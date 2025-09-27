پخش زنده
امروز: -
انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس سراسر استان مازندران در سال تحصیلی جدید بهصورت الکترونیکی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس اعلام ادارهکل آموزش و پرورش مازندران، انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدارس سراسر استان در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ بهصورت الکترونیکی و از طریق سامانه my.medu.ir و کارپوشه انتخابات الکترونیکی برگزار خواهد شد.
این انتخابات شامل تمامی مدارس دولتی و غیردولتی استان بوده و شورای انجمن مناطق مسئولیت نظارت بر حسن اجرای روند انتخابات را بر عهده دارد.
مهلت برگزاری انتخابات تا ۳۰ مهرماه تعیین شده و در این بازه زمانی، مدیران مدارس موظفاند شرایط لازم برای مشارکت اولیای دانشآموزان را فراهم کرده و اعتماد آنان را نسبت به رعایت قوانین و شفافیت انتخابات جلب کنند.
در مدارسی که امکان برگزاری الکترونیکی وجود ندارد، انتخابات با هماهنگی کارشناسان انجمن اولیا و مربیان منطقه، بهصورت دستی و طبق شیوههای سابق برگزار خواهد شد.