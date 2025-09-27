پخش زنده
مراسم بزرگداشت سیدالشهدای مقاومت شهید سیدحسن نصرالله و دانشمند شهید فریدون عباسی همراه با اختتامیه نمایشگاه آثار تجسمی «بسیجی» عصر شنبه ۵ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بزرگداشت سیدالشهدای مقاومت؛ شهید سیدحسن نصرالله و دانشمند شهید فریدون عباسی و اختتامیه نمایشگاه نقاشی و آثار تجسمی «بسیجی» عصر شنبه ۵ مهرماه در محل گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
این مراسم با حدود یک ساعت تاخیر و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
سید محمدرضا میری در ابتدای این مراسم گفت: با مشورتی که با دوستان داشتیم، طی دو سال اخیر بنا شد در قالب نقاشی بتوانیم چند چهره بسیجی که در تاریخ ایران و سایر کشورها فعال هستند معرفی کنیم. چهرهها زیاد بودند و سعی کردیم چهرههایی که کمتر شناخته شده هستند، در قالب نقاشی به مخاطب معرفی کنیم. در هر صورت، تمام بضاعت من اینقدر بود و قطعا حق مطلب را نمیتوانم ادا کنم. از نقدهای دوستان هم استقبال میکنم.
سعید جلیلی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی نیز در ادامه در سخنانی بیان کرد: خیلی خوشحالم توفیق پیدا کردم اینجا حضور پیدا کردم. حتما اگر مفاهیم عالی را بخواهیم روایت کنیم، بهترین روایت، زبان هنر است که با زبان گیرا و رسای خودش میتواند منظور اصلی را منتقل کند.
وی توضیح داد: بسیجی یکی از مفاهیم مهم است، بسیج قبل از اینکه یک تشکل باشد یک تفکر است، تفکری که قدمتی طولانی دارد. به هر حال، رویکرد و نگاه و عملی که این تفکر از آن به وجود میآید حتما در صحنه اجتماع و سیاست، کسانی را در برابر خودش دارد لذا در ذات خودش جبههبندی میکند. حق و باطل نیز دو مفهوم مهمی است که بسیجی آن را دنبال میکند و در برابر حق، چهرهبندی باطل نیز شکل میگیرد.
جلیلی عنوان کرد: اگر بخواهیم این تفکر را بشناسیم، مبدعش را باید شناخت که امام خمینی (ره) بودهاند. این مفهوم توسط حضرت امام بیان شد که تشکل به معنای صرف نیست، بلکه یک مجموعهای است که تمام مجاهدان در طول تاریخ در آن تفکری را رشد دادند. این تفکر مولفههایی دارد که موجب تمایز دیگر تشکلها میشود که این تمایزها، موجب امتیاز این تفکر میشود و یک گفتمان با ویژگیهایی منحصربهفرد است.
جلیلی همچنین تصریح کرد: این تفکر، تفکری نیست که با یک شکل و ظاهر بتوان آن را تعریف کرد بلکه این، حقیقتی است که مولفههایش باید به منصه ظهور برسد.
وی گفت: امروز یاد عزیزی را گرامی میداریم که در لبنان این تفکر را داشت. در طول تاریخ، چنین رویکردی فراوان وجود داشته است و امروز به خوبی میبینیم که فردی همچون ضحاک که تاریخ او را افسانه میخواند، در واقعیت در حال جنایات بسیار به بدترین شکلها است.
نماینده رهبری در شورای امنیت ملی توضیح داد: شهید دانشمند فریدون عباسی بارها در دفاع مقدس در جریان شهادت بود و بعد از دفاع مقدس، در تقویت بنیههای علمی کشور، کارهای ارزشمندی انجام داد و این همان کاری بود که موجب خشم دشمن شد. امروز اگر چنین قهرمانانی داریم که بر مبنای حقیقت به عنوان اسوه و اسطوره معرفی شوند، زبان هنر باید پای کار بیاید و ما به همه این هنرها نیازمندیم.
جلیلی در پایان گفت: اگر امروز جلسهای داریم به این دلیل است که بدانیم قرار و نقطه بزنگاهی داریم که امروز نقش ماست که میخواهیم کنشگر فعال در این زمینه باشیم. امیدواریم که نقشی موثر ایفا کنیم.
در ادامه، میررکنی قائممقام مرکز سلوک درباره کتابهایی که رونمایی خواهند شد، توضیحاتی ارائه کرد و افزود: این کتابها در واقع در قالب «گفتار اسوهها» است که در مجله سوره منتشر میشود. امیدواریم با انتشار این آثار وجوه معرفتی سیدحسن نصرالله انعکاس جدیتری پیدا کند.
در ادامه مراسم، ۲ کتاب که در مرکز هنری رسانهای سلوک منتشر شده و حاصل گردآوری و ترجمه سلسله جلسات اخلاقی و معرفتی شهید سیدحسن نصرالله است، رونمایی شد. عناوین این کتابها، «راه آسمان» و «نبرد با سلطنت نفس» است.
همچنین، تابلوی نقاشی دانشمند شهید فریدون عباسی به فرزند این شهید تقدیم شد. سپس، تابلوهای نقاشی شهید سیدحسن نصرالله و جانبازان عملیات تروریستی پیجرها به نمایش در میآید.