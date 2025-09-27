در ششمین روز از هفته دفاع مقدس، فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی استان با نماینده ولی فقیه، استاندار کردستان و امام جمعه سنندج دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار با اشاره به موضوع اسنپ بک، با تاکید بر اینکه این موضوع مساله جدیدی نیست و نباید موجب ترس و واهمه شود، اظهار کرد: ۱۰ سال خسارات زیرساختی به واسطه برجام بر کشورمان تحمیل شد و اکنون نیز با مطرح کردن موضوع اسنپ بک در صدد هستند تا ایران از مواضع به حق خود برگردد ولی اینگونه نخواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی بااشاره به اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدرت ایران بیش از پیش نمایان و مایه افتخار جهان اسلام شد. افزود: ویژگی رزمندگان و شهدا این بود که اهل ایمان، عبادت، شجاعت، معنویت و معرفت بودند.

لهونی استاندار کردستان هم در این نشست، ۸ سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را نمادی از قدرت تدافعی نیرو‌های مسلح دانست که در بالاترین سطح دشمن را زمین گیر و انسجام و اتحاد مردمی را تقویت کرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز با بزرگداشت یاد و خاطره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان گفت: بیش از هزار ویژه برنامه در هفته دفاع مقدس در ۱۴ سرفصل اجرا شد.

سردار رضایی تاکید کرد: آمادگی نیرو‌های مسلح در بالاترین سطح خود قرار دارد و جهاد تبیین در موضوع اسنپ بک از برنامه‌های مهم سپاه است.