به مناسبت هفته گردشگری، کارگاه شوشتر شناسی و بافت گردی در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست پایگاه میراث جهانی شوشتر گفت: در راستای گرامیداشت روز جهانی جهانگردی و آغاز هفته گردشگری کارگاه آموزشی و فرهنگی شوشترشناسی و بافت‌گردی با حضور جمعی از راهنمایان گردشگری، فعالان رسانه‌ای و دوست‌داران میراث فرهنگی در شهر تاریخی شوشتر به اجرا درآمد.

میثم حسین‌زاده افزود: این کارگاه که با هدف آشنایی هر چه بیشتر با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی میراث جهانی سازه‌های آبی ـ تاریخی شوشتر و بافت تاریخی این شهر طراحی شده بود در مسیر بازدید از بقعه امامزاده عبدالله، حصار شهر، پل لشکر و بندخاک اجرا شد.

وی ادامه داد: در این رویداد شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بافت تاریخی و نظام آبی کهن‌شهر شوشتر با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد معماری، مهندسی و تاریخی این مجموعه جهانی آشنا شدند.

حسین زاده بیان کرد: در پایان این برنامه نشستی صمیمی در مجموعه پردیس سلمان برگزار شد که در آن شرکت‌کنندگان به تبادل اطلاعات و تجربیات خود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری پرداختند.