به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان که صبح سه‌شنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدار‌های جانبی با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بین‌المللی، دقایقی پیش با استقبال رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و اعضای دولت، به کشور بازگشت.