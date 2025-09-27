پخش زنده
رئیسجمهور که برای حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود، با استقبال رسمی رئیس دفتر رهبر انقلاب وارد تهران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان که صبح سهشنبه اول مهر به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، عازم نیویورک شده بود، پس از سخنرانی در این نشست و دیدارهای جانبی با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بینالمللی، دقایقی پیش با استقبال رسمی حجتالاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور و اعضای دولت، به کشور بازگشت.