وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان آذربایجان شرقی و به منظور تأمین مسکن خانوادههای دو شهید دانشآموز جنگ ۱۲ روزه تبریز، زمین مسکونی در شهر جدید سهند را به آنها واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر راه و شهرسازی، در سفر به استان آذربایجان شرقی، با خانوادههای دو شهید دانشآموز تبریزی، علیسان جباری و طاها بهروزی، دیدار کرد.
این خانوادهها در خانههای ۳۵ متری استیجاری زندگی میکردند و تنها فرزندان خود را در جنگ ۱۲ روزه از دست دادهاند.
در این دیدار موضوع تأمین مسکن مطرح و وزیر راه و شهرسازی دستور واگذاری زمین مسکونی به متراژ ۲۰۰ متر در شهر جدید سهند را صادر کرد.
قراردادهای واگذاری زمین نهایی شده و سند رسمی این زمینها در سفر فرزانه صادق به خانوادهها تحویل داده شد.
این اقدام بخشی از برنامههای سفر وزیر در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید بود.
ارائه این خدمت ارزنده، گامی مهم در حمایت از خانوادههای شهدا به شمار میرود و با استقبال مردم استان روبرو شده است.