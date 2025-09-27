به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ زمین لرزه ۴ و شش دهم ریشتری عصر امروز در گلستان خسارتی نداشت.

این زمین لرزه ساعت ۳ و ۳۴ دقیقه عصر روی داد و کانون آن گمیش تپه گلستان و در عمق ۸ کیلومتری زمین بود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در گرگان با اشاره به مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی در گلستان گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی، ضرورت ایجاد انبار‌های استراتژیک نهاده‌های دامی و افزایش بهره وری با تامین بذر باکیفیت از اهداف مشترک بخش خصوصی و دولتی برای کاهش آثار این تغییرات است.

مراسم تشییع پیکر حاجیه خانم خاور کاوه مادر شهید والامقام غلامرضا میر در روستای النگ شهرستان کردکوی برگزار شد.

پیکر مرحومه حاجیه خانم خاور کاوه مادر شهید والامقام غلامرضا میر در گلزار شهدای امامزاده زاده ابراهیم (ع) روستای النگ شهرستان کردکوی تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید غلامرضا میر سال ۱۳۶۱، در بانه هنگام درگیری با گرو ه‌های ضدانقلاب به شهادت رسید.

هنرمندان گلستانی با انتشار آثار خود به صورت دیجیتالی یاد سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله را گرامی داشتند.

در این راستا نقاشی‌های دیجیتال اثر علیرضا باقری و نقاشی با تکنیک رنگ روغن اثر استاد کریم فزونی منتشر شد.

سه طرح عمرانی و ورزشی در بخش فندرسک رامیان شامل زمین چمن مصنوعی روستای دارکلاته، ساختمان دهیاری حسین آباد تپه سر و تحویل ماشین‌آلات عمرانی مانند تراکتور و تانکر به روستای شیرآباد به بهره برداری رسید.

مراسم گرامیداشت هفته معلولین با هدف آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در خصوص جامعه معلولان شنوایی در شهرستان علی‌آباد کتول برگزار شد.