به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن گفت: این دو انشعاب در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب شرب در شبکه‌های آبرسانی، در یک هفته گذشته با تلاش‌های مستمر گروههای شناسایی ، قطع شد.

محمد صادقی افزود: انشعابات غیرمجاز کشف شده شاملدو واحد مسکونی بود که یک واحد بصورت غیرمجاز آب آشامیدنی را برای واحد صنعتی (ترمینال ضبط پسته)، و یک واحد دامداری استفاده می‌کرد و واحد مسکونی دیگر آب را بطور غیرمجاز در یک واحد گلخانه مورد استفاده قرارمیداد.

مدیر امور آب و فاضلاب بردسکن با بیان اینکه انشعابات غیرمجاز علاوه بر تضییع حقوق مشترکین، موجب ایجاد اختلال در شبکه‌های آبرسانی و افت فشار آب در مناطق مسکونی می‌شود، تأکید کرد: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با حوزه قضایی در راستای قانون توزیع عادلانه آب و تأمین آب شرب پایدار مردم، این امور با هرگونه انشعاب غیرقانونی برخورد جدی و قاطع خواهد داشت و انشعاب اینگونه مشترکین متخلف تا تعیین تکلیف نهایی و پرداخت جرائم تعیین شده وصل نخواهد شد.

مهندس صادقی در پایان از عموم شهروندان درخواست کرد با توجه به خشکسالی‌های پیاپی و محدودیت منابع آب شیرین و بحران جدی آب، در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه اطلاع‌رسانی ۱۲۲ و یا تماس با واحد حراست اداره آب و فاضلاب بردسکن (۵۵۴۲۹۰۸۰) گزارش دهند.