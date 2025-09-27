برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر ایران از ۶ مهر
مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر کشورمان برای اعزام به رقابتهای جهانی قطر، در پایگاه قهرمانی شهید سلطانیزاده برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر ایران برای تعیین نمایندگان کشورمان در رقابتهای جهانی قطر، ۶ و ۷ مهر در پایگاه قهرمانی شهید سلطانیزاده برگزار میشود.
در این رقابتها، ۱۵ نفر نخست رنکینگ کشوری اسنوکر به همراه نفر اول رنکینگ زیر ۲۱ سال کشور حضور دارند. علی قره گوزلو و امیر سرخوش سهمیه مستقیم مسابقات را دارند و دو نفر برتر مسابقات انتخابی به عنوان نفرات اصلی در کنار سرخوش و قره گوزلو راهی قطر میشوند و دو نفر هم به عنوان نفرات رزرو در نظر گرفته میشوند.
میلاد کاشانی، محمدرضا ملک زاده، امین سنجائی، حامد ذره دوست، سهیل واحدی، شاهین سبزی، فربد خسروی، وحید شاهین فر، سیاوش مزینی، علی الله گانی، علی روشنی کیا، سپهر لب آبی، مرتضی شکوری، مرتضی ترابی، حمید نوری و علیرضا خداپرست ۱۶ نفر مسابقات انتخابی را تشکیل میدهند.