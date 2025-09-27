\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0645\u0631\u0632\u06cc \u0622\u06cc \u062a\u0645\u0631 \u060c \u06f4\u06f5\u06f0 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0648 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f \u0634\u062f\u0646\u062f.\n