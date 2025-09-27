رئیس‌ جمهور در بازگشت از سفر به نیویورک گفت: حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، فرصتی برای بیان مواضع روشن ایران در سطح جهانی بود و در دیدار مقامات اروپایی نیز بر لزوم مقابله جدی با جنایات رژیم صهیونی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان، شامگاه شنبه پنجم مهر ۱۴۰۴، پس از بازگشت از سفر به نیویورک، در تشریح نتایج این سفر مهم، به حضور و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در این نشست، مواضع جمهوری اسلامی ایران با صراحت بیان شد و جنایاتی که رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی در منطقه مرتکب می‌شود، مورد تأکید قرار گرفت.

آقای پزشکیان با توجه به شهادت بیش از ۶۵ هزار انسان بی‌گناه در غزه و محرومیت هزاران تن دیگر از ابتدایی‌ترین نیاز‌های بشری همچون آب، غذا و دارو، تصریح کرد: بستن راه‌های امدادرسانی و در عین حال، ادعای دفاع از حقوق بشر، زنان و کودکان، چیزی جز یک تناقض آشکار و فریبکاری بین‌المللی نیست.

رئیس‌ جمهور گفت: آنچه امروز در غزه روی می‌دهد و رفتار رژیم صهیونیستی در منطقه، عملاً ثبات و امنیت را به مخاطره انداخته و در این میان، شورای امنیت سازمان ملل تاکنون حتی یک‌بار نیز علیه این رژیم قطعنامه صادر نکرده است، زیرا ساختار قدرت‌های جهانی، مانع تحقق عدالت واقعی شده است.

آقای پزشکیان در ادامه به دیدار‌ها و مذاکرات خود با سران و مقامات کشور‌های مختلف، از جمله رؤسای جمهور فرانسه، نروژ، فنلاند، سوئیس و رئیس شورای اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: در این گفت‌و‌گو‌ها مواضع ایران به‌روشنی تبیین شد. بسیاری از طرف‌های اروپایی در سخن خود از مخالفت با اقدامات رژیم صهیونیستی سخن می‌گفتند، اما در عمل اقدامی بازدارنده مشاهده نمی‌شود. با این حال، موج اعتراضات مردمی در اروپا علیه دولت‌های حامی این رژیم، روندی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

رئیس جمهور در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع موسوم به اسنپ‌بک پرداخت و اظهار داشت: در گفت‌و‌گو با اروپایی‌ها بر آمادگی ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شفاف‌سازی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تأکید کردیم، اما آمریکا همواره با طرح بهانه‌های تازه، تلاش می‌کند که مانع شکل‌گیری توافق شود. واقعیت آن است که آمریکا ایران قدرتمند را برنمی‌تابد و خواستار تضعیف کشور ما است.

آقای پزشکیان تصریح کرد: ملت ایران امروز به سطحی از آگاهی و توانمندی رسیده است که می‌داند تنها با همبستگی و وحدت می‌توان کشور را ساخت و در برابر فشار‌های خارجی ایستاد.

رئیس‌جمهور در ادامه به گفت‌و‌گو با رسانه‌های مطرح آمریکایی و بین‌المللی در سفر خود نیز اشاره کرد و گفت: در این سفر با سه شبکه مهم خبری شامل فاکس‌نیوز، ان‌بی‌سی و العربی قطر، گفت‌و‌گو و مواضع جمهوری اسلامی ایران را به‌طور شفاف تبیین کردیم.

آقای پزشکیان، همچنین دیدار با ایرانیان مقیم خارج از کشور را از بخش‌های ارزشمند سفر برشمرد و گفت: بسیاری از هموطنان ما در خارج، دل در گرو ایران و تمایل دارند که برای پیشرفت کشور تلاش کنند. وظیفه حاکمیت آن است که مسیر ارتباط و خدمت این عزیزان را هموار سازد.

رئیس جمهور با توجه به توانمندی‌های گسترده کشور، گفت: گرچه برخی قدرت‌ها همواره با طرح بهانه‌های تازه مانع‌تراشی می‌کنند، اما ایران از ظرفیت‌های عظیمی در حوزه انرژی، منابع انسانی و دانش برخوردار است. کشور‌های بسیاری بدون نفت و گاز توانسته‌اند مسیر توسعه خود را بگذرانند، در حالی که ایران با داشتن این منابع ارزشمند و نیرو‌های متخصص، بی‌تردید قادر خواهد بود با اتکا به همدلی کارشناسان، متخصصان و سیاستمداران خود بر مشکلات غلبه کند. حتی اگر راهی پیش روی ما نباشد، با عزم ملی آن راه را خواهیم ساخت.

آقای پزشکیان، همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران با اتکا به خداوند متعال، مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت و استواری ادامه دهد.