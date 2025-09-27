به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور گروه پزشکان جهادی بیمارستان شهیدمصطفی خمینی بهبهان، طرح درمان رایگان بیماران در روستای قالند بخش مرکزی این شهرستان اجرا شد.

مسئول گروه جهادی پزشکی بیمارستان شهیدمصطفی خمینی بهبهان گفت: در این اردوی جهادی پزشکان عمومی و متخصص از جمله زنان و زایمان، قلب و عروق و کارشناسان مامایی و دارو حضور داشتند.

طا‌ها ایتوک افزود: در این طرح جهادی خدماتی از جمله ویزیت، مشاوره و ارائه خدمات دارویی به بیماران نیازمند انجام شد.