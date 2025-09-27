وزیر امور خارجه در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز شنبه به وقت محلی با «جاسم البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عراقچی که پیش از حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئتی دیپلماتیک به نیویورک سفر کرده است، تاکنون علاوه بر شرکت در نشست‌های مختلف در سازمان ملل، ده‌ها دیدار دو جانبه با همتایان خود و نیز شخصیت‌های بین المللی داشته است.