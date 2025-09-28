به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال راه مقابله با فشارهای دشمن است و دستگاه قضایی استان تمام تلاش خود را برای همراهی با واحدهای تولیدی به کار گرفته است.

سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست بررسی آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تاکید کرد: هدف دشمن پس از شکست در دفاع مقدس ۱۲ روزه ایجاد فشار و آشفتگی اقتصادی است و وظیفه ما خنثی‌کردن این اهداف شوم و پلید است و به طور قطع حمایت از واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال راه مقابله با فشارهای دشمن است و دستگاه قضایی استان تمام تلاش خود را برای همراهی با واحدهای تولیدی به کار گرفته است.

وی گفت: آن‌گونه که حمله رژیم صهیونیستی به کشور نیروهای مسلح ما مقتدرانه از کیان اسلامی دفاع کردند، در جنگ اقتصادی هم واحدهای تولیدی به‌عنوان افسران این جنگ اقتصادی الزامی است از طریق دستگاه‌های اجرایی و متولی حمایت شوند و هر کس در این حوزه باید تکلیف شرعی، قانونی و سازمانی خود را عمل کند. موسویان افزود: گاهی فعالیت‌های قانونی فعالان اقتصادی به علت اختلاف با دستگاه های اجرایی زمین‌گیر شده و یا گاهی اقدامات و فرایندهای فعالان اقتصادی قانونی است اما یک اداره خاص به دلایل نامعلوم و غیرقانونی در تسریع کار تلاش نمی کندو و لازم است دراین‌خصوص پیگیری‌های لازم صورت پذیرد و به طور قطع دستگاه قضایی استان در صورت احراز ترک فعل با مدیر دستگاه‌های اجرایی برخورد قضایی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان ادامه داد: ممکن است این مشکلات در حوزه‌های مختلف همچون بانک، گمرک باشد و به طور قطع این مشکلات و معضلات با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی در این ستاد بررسی و حل خواهد شد.

وی گفت: بازدیدهای میدانی در دستور کار مسئولان و مدیران دستگاه‌های متولی و اجرایی قرار گرفت و از نزدیک مشکلات این واحدهای تولیدی بررسی و اقدامات لازم برای رفع این مشکلات به عمل آید.

دادستان اصفهان تاکید کرد: برخی از معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی به دلیل آگاه نبودن از برخی از قوانین و مقررات است که لازم است آموزش‌های لازم را دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی در حوزه بازرگانی، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی برای واحدهای تولیدی و صنعتی بدهند.