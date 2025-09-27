به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد گفت: با بهره برداری از این تجهیزات، کیفیت تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و پوشش رسانه‌ای افزایش می‌یابد.

علی عیسی زاده افزود: تکمیل چرخه زیرساختی رادیو یکی از طرح‌هایی بود که برای مجموعه مهاباد تعریف شده بود و ما امروز این چرخه را تکمیل کردیم و سیستم نو جایگزین سیستم قدیمی و فرسوده شد.

عیسی زاده تصریح کرد: برای تکمیل این زیر ساخت بیش از۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است که امروز با همت همکاران فنی در مجموعه مهاباد به‌روز‌رسانی شد.

رادیو مهاباد در طول سال‌های فعالیت خود با تولید برنامه‌های متنوع، کیفی و متناسب با نیاز‌های مخاطبان، جایگاه ویژه‌ای در میان شنوندگان داشته و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین، همچنان این مسیر را با قدرت و تلاش بیشتر ادامه می‌دهد.