به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرستان تفت که پیش از این با چالش‌های جمعیتی مواجه بود، اکنون با اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های جوانی جمعیت، شاهد تحولی چشمگیر در آمار زاد و ولد است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تفت به تشریح فعالیت‌های صورت گرفته در یکسال اخیر پرداخت و گفت: میزان باروری کلی شهرستان تفت از ۱.۷ در سال ۱۴۰۲ به ۱.۸ در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد و تعداد تولد‌ها نیز از ۴۳۴ مورد به ۴۷۰ مورد در سال جاری رسیده است.

دانشی گفت: اجرای طرح «نفس» یا همان «نجات فرزندان در خطر سقط» در شهرستان، یکی دیگر از اقدامات کلیدی ما بود. در این طرح، با خانم‌های بارداری که قصد سقط جنین داشتند، مشاوره انجام شد و خوشبختانه توانستیم در سال گذشته ۶ مورد و امسال تاکنون ۴ مورد را از انجام سقط منصرف کنیم که مجموعاً به ۱۰ نفر می‌رسد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تفت همچنین به فعالیت‌های فرهنگی گسترده اشاره کرد: کمپین‌های آموزشی، میز خدمت و مشاوره، همایش‌ها و مصاحبه با خانواده‌های دارای فرزند زیاد و کم‌فرزند برای بررسی چالش‌ها و انتشار تجربیات موفق، از دیگر برنامه‌های ما بود.

دانشی از برگزاری همایش باران رحمت الهی خبر داد و گفت: در این همایش، مبلغین مذهبی دعوت شدند و آموزش‌های لازم در زمینه جوانی جمعیت به آنها ارائه شد تا بتوانند در مراسم‌های مختلف، این آموزش‌ها و مشوق‌ها را به مردم منتقل کنند.