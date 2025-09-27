پخش زنده
فرمانده انتظامي دزفول از دستگيري سارق حرفهاي منازل با 10 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله یاریزاده گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در برخی مناطق این شهرستان، دستگیری سارق در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی هویت و محل اختفاء سارق منزل را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به کشف ۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری و تعداد زیادی اموال سرقتی و ابزار و آلات سرقت از مخفیگاه این مجرم، گفت: متهم در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت منزل اعتراف کرد. متهم پس از تحویل به مرجع قضائی با قرار صادره روانه زندان شد.