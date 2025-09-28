پخش زنده
تیم هندبال نوجوانان دختر سپاهان در لیگ آیندگان استان اصفهان مقام قهرمانی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش سپاهان با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ آیندگان استان اصفهان را از آن خود کند.
این دوره از مسابقات با حضور شش تیم استان اصفهان برگزار شد که دختران طلایی سپاهان موفق شدند با کسب چهار پیروزی متوالی در هر چهار دیدار خود، بدون شکست قهرمانی را کسب کنند.
در دیدار پایانی این رقابتها، تیم سپاهان به مصاف تیم نامینو رفت و با نتیجه ۳۸ بر ۲۳ حریف خود را شکست داد.