سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی به مناسب نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت : سید حسن نصرالله، شهید اسلام و بشریت است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود به مناسب نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفت: در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین و دیگر شهدای حزب الله، به امت اسلامی و برادرانمان در حزب الله، مقاومت لبنان و مردم لبنان تسلیت میگوییم.
شهید سید حسن نصرالله در وجدان آزادگان جهان و با راه ثابتش در جهاد و مقاومت زنده است. تلاشهای او نسل مجاهدی تربیت کرد و دامنه آگاهی و مسئولیت پذیری را در امت اسلامی و جهان گسترش داد. او شهید اسلام و بشریت است و با نتایج بزرگ و مهمی که خداوند به وسیله او و جهادش رقم زد و با شهادتش استوار و مستحکم شد، در بین ما حاضر است.
سید حسن نصرالله از فرماندهان تاریخی و نادر با توانمندیهایی است که خداوند به او عطا کرد و دستاوردهایی که به واسطه او محقق شد. نسلی که او را درک کرد، شاهد ویژگیها و صفات برجسته این فرمانده بزرگ بود. نقش بزرگ و برجسته او در مقابله با دشمن اسرائیلی، ضامن امنیت منطقه بود. شهید اسلام و بشریت، مانند کوهی استوار در برابر طرح خاورمیانه جدید که آمریکا آن زمان اعلام کرد، ایستاد.