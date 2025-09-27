به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ موزه‌ها، روایتگر هویت و میراث فرهنگی یک سرزمین‌اند؛ جایی که تاریخ، هنر و سنت‌ها در کنار هم می‌نشینند تا به نسل امروز و فردا، یادآور شوند که ریشه‌های ما در کجا قرار دارد.

در همین راستا، مراسم رونمایی از چهره جدید موزه مردم‌شناسی حمام میرزا رسول مهاباد همراه با برپایی نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری، با حضور جمعی از فعالان گردشگری، هنرمندان و پژوهشگران برگزار شد.

فضایی که با بازسازی و چیدمانی نو، جلوه‌ای متفاوت از زندگی، آیین‌ها و سنت‌های مردم منطقه را به تصویر می‌کشد.

موزه مردم شناسی مهاباد به همت جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه گردشگری و با حضور علاقمندان باز طراحی شده است.

واحد جولایی، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مهاباد گفت: حمام میرزارسول سال ۱۳۸۰ ثبت ملی و در سال ۱۳۸۸ به موزه مردم شناسی تبدیل و بیش از یکهزار شیء و اثر تاریخی در آن به نمایش گذاشته شده است.