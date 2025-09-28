پخش زنده
رادیو زنجان با ۱۰۰ ساعت برنامه ویژه، فرهنگ دفاع مقدس را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رادیو، به عنوان رسانه گرم روایتگر فرهنگ دفاع مقدس است.
در هفته دفاع مقدس، برنامهسازان رادیو زنجان در تلاشند تا ضمن حفظ اصالت و اعتبار وقایع، ابعاد مختلف این حماسه ملی و مقاومت، ایثار و شهادتطلبی ملت ایران را روایت کنند.
صدا و سیمای مرکز زنجان با تولید و پخش ویژهبرنامههای متنوع، گامی مؤثر در بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، جانبازان و رزمندگانی برداشته که در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن برای امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور تلاش کردهاند.
یکی از برنامههای شاخص این ایام، ویژهبرنامه عزت روایتی است که هر روز عصر از ساعت ۱۷ تا ۱۷:۵۵ از رادیو زنجان پخش میشود.
این برنامه با هدف زنده نگهداشتن یاد شهدا و تبیین مفاهیم والای دفاع مقدس، از زبان راویان جوان، روایتهایی شنیدنی از سالهای ایثار و مقاومت را به مخاطبان ارائه میکند.
در کنار این برنامه، سایر تولیدات رادیو زنجان همچون فصل جوانی ، لباس خاکی و کافی کتاب نیز با پرداختن به موضوعات مرتبط با دفاع مقدس، سعی در بازتاب فداکاریها و جانفشانیهای مردم این سرزمین دارند.
این برنامهها با قالبهای متنوع گفتوگو، روایت، مستند و معرفی کتاب، در راستای انتقال ارزشهای فرهنگی و انقلابی به نسلهای جدید طراحی شدهاند.
رجبی مدیر تولید رادیوی زنجان با اشاره به رویکرد نوآورانه این برنامهها گفت: در برنامههایی مانند "روایت عزت"، تلاش شده است مفاهیم دفاع مقدس با زبانی ساده، تحلیلی و از زاویه دید نسل جوان، بازگو شود تا مخاطب امروز بهتر بتواند با آن ارتباط برقرار کند. استفاده از راویان جوان در انتقال مفاهیم مقدس ایثار و مقاومت، از جمله ویژگیهای متمایز این تولیدات است.»
در طول هفته دفاع مقدس، ساعات متعددی از آنتن رادیو و تلویزیون مرکز زنجان به پوشش این رویداد ملی اختصاص یافته و صداوسیما تلاش دارد با بهرهگیری از قالبهای نوین رسانهای، روایتگر روزهای عزت، غیرت و فداکاری مردمی باشد که با تمام وجود از کیان ایران اسلامی دفاع کردند.