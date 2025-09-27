\u062d\u062f\u0648\u062f \u06f1\u06f0\u06f0\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u063a\u0627\u062a \u062f\u0645\u0627\u0648\u0646\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631\u062e\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u062f\u0648 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f3\u06f0\u06f0\u06f0 \u062a\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n