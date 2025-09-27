به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رییس اداره ورزش و جوانان بندرماهشهر گفت:دور اول این مسابقات در دو گروه ۱۲ تیم به میزبانی یزد برگزار شد و تیم اسپورت بندرماهشهر توانست پس از شکست رقبای خود به مرحله نهایی راه یابد.

احمد ثابت افزد: دور نهایی این مسابقات اکنون با حضور ۵ تیم و به میزبانی بندرماهشهر در حال برگزاری است که امیدوار به قهرمانی تیم فوتسال جوانان زیر ۲۰ سال اسپورت بندرماهشهر و آویختن برگ زرین دیگری برای ورزش ماهشهر هستیم.