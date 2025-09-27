برنامه مرحله دوم مسابقات فوتبال جام حذفی
برنامه مرحله دوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
چهارشنبه ۱۶ مهر
استقلال ب زاهدان – ملوان بوشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه الغدیر زاهدان
شهیدقندی یزد – رخش خودرو تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهیدسلیمانی بافق
سپاهان ب اصفهان – برق شیراز - ساعت ۱۴- ورزشگاه قدس کارگر اصفهان
شاهین تهران – پادیاب خلخال- ساعت ۱۴- ورزشگاه شاهین تهران
فولاد ب اهواز – ستارگان آبی پوش زیدون- ساعت ۱۵- ورزشگاه فولاد اهواز
پنجشنبه ۱۷ مهر
فولاد هرمزگان – سپیدرود رشت - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شایان دیزل فارس – اسپاد الوند تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز
کوثر قرچک – کیا تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
دیلمیان سیاهکل – شهرداری مریوان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
جمعه ۱۸ مهر
آکادمی بلوچ – فجر بیدخت گناباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
سرزمین آفتاب برخوار-چوکا تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شهر آرکان کرج – کلبادی نژاد گلوگاه مازندران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شریعتی کرج
هوراسپور ارومیه – نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۵- ورزشگاه باکری ارومیه
ایرانجوان خورموج – آرکا (سلامت ایرانیان تهران) - ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی خورموج