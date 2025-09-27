به مناسبت هفته گردشگری، نخستین هنرستان گردشگری جنوب غرب کشور در شوش به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شوش گفت: این هنرستان در راستای تفاهم‌نامه همکاری میان ادارات کل آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اولین هنرستان گردشگری در جنوب غرب کشور با نام هنرستان جوار در شهرستان شوش راه اندازی شده است.

امید صبری پور با اشاره به اینکه این هنرستان در دو رشته «راهنمای گردشگری» و «صنایع‌دستی (فرش)»فعالیت می‌کند، ادامه داد: این هنرستان با هدف مهارت‌آموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تأسیس گردیده است.

وی ادامه داد: هنرجویان این مرکز آموزشی، دروس عمومی خود را تحت نظارت آموزش و پرورش و دروس مهارتی و کارگاهی را با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شوش فرا می‌گیرند.