وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از تفویض ۲۷ اختیار به استانها خبر داد و گفت: اراده دولت، مجلس و فعالان گردشگری بر این استوار است که صنعت گردشگری به روزهای اوج خود بازگردد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ؛ سیدرضا صالحیامیری امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری و افتتاحیه هفته گردشگری با تأکید بر اینکه ایران زیبا مانند خورشید میدرخشد و گردشگری انسجام ملی و دیپلماسی فرهنگی کشور است، گفت: امروز جامعه بزرگ گردشگری زیر یک سقف گردهم آمدهاند تا با انسجام، وفاق و همدلی ، مسیر توسعه گردشگری ایران را هموار کنند؛ مسیری که علاوه بر تقویت انسجام ملی، بهعنوان ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی و ارتباط میان ملتها عمل میکند.
وی افزود: گردشگری ، مهمترین کانون برای نمایش چهره واقعی ایران زیباست و همانند خورشید میدرخشد تا گرمایش به همه برسد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به چالشهای پیشآمده در منطقه گفت : اگرچه گردشگری در جنگ ۱۲ روزه آسیب دید، اما جامعه نجیب و متعهد گردشگری کشور با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاد و نشان داد اراده فعالان این حوزه فراتر از اراده دشمن است. مراکز اقامتی، بومگردیها و هتلها درهای خود را به روی مردم گشودند تا تصویر واقعی ایران را به جهانیان ارائه کنند.
صالحیامیری با تأکید بر حمایت جدی دولت از صنعت گردشگری افزود: رئیسجمهور و دولت، گردشگری را جزء سه اولویت اصلی کشور قرار دادهاند. برای تحقق این رویکرد، منابع مالی بیسابقهای شامل ۲۰ همت از سوی بانک مرکزی، ۴ همت از صندوق توسعه ملی، ۴ همت از شبکه بانکی و ۶ همت از محل تبصرههای بودجه و ۲۰ درصد منابع استانی، اختصاص یافته است.
وی گفت: پنج مشوق کلان برای تقویت زیرساختها به تصویب رسیده و در برنامه هفتم توسعه، تکلیف ما جذب ۱۵ میلیون گردشگر و ایجاد سالانه ۱۰۰ هزار شغل جدید است. اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این صنعت فعالند و مهمترین استراتژی دولت این است که این ظرفیت اشتغال نهتنها کاهش نیابد، بلکه تثبیت و تقویت شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ضرورت اعتماد و مشارکت بخشخصوصی افزود: ما تسهیلگر و سیاستگذار هستیم و پایه اصلی این صنعت، بخش خصوصی است. دولت باور دارد نباید در حوزه تصدیگری دخالت کند. موانع را برمیداریم تا مسیر برای سرمایهگذاران هموار شود و تشکلها را بهعنوان حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی تقویت خواهیم کرد.
وی با اعلام خبر تفویض اختیارات گفت: ۲۷ اختیار گردشگری به استانها و استانداران واگذار شده است و بهزودی بخشی از این اختیارات به تشکلهای گردشگری نیز تفویض خواهد شد. باور داریم تشکلهای قدرتمند میتوانند موتور محرک توسعه گردشگری باشند.
صالحیامیری با اشاره به عملکرد حوزه گردشگری در سالهای اخیر افزود: سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر به ایران سفر کردند که بهطور رسمی توسط فراجا اعلام شد. در سال پیش از آن این رقم ۶ میلیون نفر بود. هدفگذاری امسال رشد ۲۵ درصدی بود که در فروردین و اردیبهشت محقق شد، هرچند در خرداد، تیر و مرداد با چالشهایی مواجه شدیم. خبر خوش این است که از شهریور روند بازگشت آغاز شده و در شش ماه آینده شرایط به حالت طبیعی خواهد رسید.
وزیر میراثفرهنگی تأکید کرد: اعتماد متقابل، پایه حرکت مشترک ماست. دولت، مجلس، تشکلها و فعالان گردشگری در کنار یکدیگر خواهند بود تا با عبور از چالشهای کنونی، روزگار اوج گردشگری ایران رقم بخورد. در نوروز پیشرو، شاهد گردشگری نوین و شکوفا خواهیم بود.