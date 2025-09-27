به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عتباتی با اعلام این خبر گفت:با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضایی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توصط نیروهای تلاشگر اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان افزود از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب های صوتی کشف و ضبط گردید.

عتباتی اضافه کرد تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار هست و متعاقبا به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.