زنگ مهر در مجتمع آموزشی تربیتی شهید مهدی هندویان قم به عنوان بزرگترین مجتمع آموزش تربیتی کشور به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجتمع شهید مهدی هندویان بزرگترین مجتمع آموزشی تربیتی کشور است که بیش از ۲۴۰۰ دانش آموز دختر در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان در آن مشغول به تحصیل هستند.

ابوالفضل هندویان این مجتمع را در سال ۱۳۹۵ در منطقه پردیسان ساخت و تا به امروز ۱۸ مدرسه دیگر نیز توسط این خیر نیک اندیش به نام شهید مهدی هندویان در قم ساخته شده است.

سید ناصر علایی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان در این مراسم از افتتاح ۲۵۵ کلاس درس تا دهه فجر انقلاب اسلامی توسط خیرین مدرسه ساز استان خبر داد و گفت: استان قم ۴۰۰ خیر مدرسه ساز دارد و در حال حاضر توجه خیرین به ساخت و ساز هنرستان جدی است و عملیات احداث نخستین هنرستان کفش استان نیز به همت خیرین ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.