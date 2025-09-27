به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پس از بازی مقابل چادرملو اردکان، اظهار داشت: با تیم خوبی بازی داشتیم. بررسی کرده بودیم و خوب شروع کردیم. تیم حریف در نیمه اول اسیر حملات ما شده بود. می‌دانید چادرملو چه تیم خوبی است. بعد از اخراج دقیقه ۷۰ تغییرات خوبی در زمین نداشتیم. بازیکنان جایگزین خوب عمل نکردند. جوانان باید تلاش کنند و از این فرصت استفاده کنند. مطمئنم جوانان در ادامه مسیر بهتر عمل می‌کنند.

وی افزود: ما قطعا شایسته صعود به صدر جدول بودیم. ان شاءالله در ادامه و با تلاش بیشتر به جایگاهی که مستحق آن هستیم، برسیم. می‌شود با محدودیت‌ها مبارزه کرد و به موفقیت رسید. بازیکنان جوان ما باید بخشندگی را یاد بگیرند و بیشتر به دستورات گوش کنند. جوانان ۱۸ - ۱۹ ساله ما مانند افشین صادقی باید به جرات برسند و بهتر عمل کنند.

دقیقی درباره تساوی‌های بدون گل، گفت: صفر - صفر شدن این دیدار با دیگر مسابقات فرق دارد. ما خلق موقعیت زیادی داشتیم. فقط جوانان ما نیاز به باور دارند که از موقعیت‌های ما استفاده کنند. ما مظلوم‌ترین تیم لیگ هستیم. چون هوادار زیادی نداریم. ما باید ابتدا تکلیف ماندن در لیگ را مشخص کنیم و بعد در جدول بالاتر برویم.

سرمربی تیم پیکان درباره این دیدار و عملکرد داوری، افزود: من با نظر حنیف عمران زاده مبنی بر داوری یک طرفه به سود پیکان مخالفم. داوری بیشتر به سود چادرملو بود. دروازه بانان حریف باید زودتر کارت زرد دریافت می‌کردند. ضمن اینکه تیم حریف برای تساوی به زمین آمده بود، مدام سعی در توقف بازی داشت.

وی گفت: ما باید به هوادارانمان اضافه کنیم. می‌دانم شرایط کارکنان ایران خودرو سخت است، اما باید آن‌ها را به جمع هوادارانمان اضافه کنیم. کانون هواداران را شکل می‌دهیم و نزدیک به هزار نفر را جمع کردیم. گروه ایران خودرو در نظر دارد که ورزشگاه اختصاصی برای ما بسازد.