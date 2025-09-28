پنجم مهر ۱۳۶۰، روز شکستن حصر آبادان و تجلی قدرت و ایستادگی جوانان غیور ایران در عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه، نقطه‌عطفی در دفاع مقدس و نماد مقاومت ملت بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پنجم مهر ۱۳۶۰، روزی که آسمان آبادان به رنگ ایستادگی و پیروزی درخشید؛ حماسه‌ای بزرگ از جوانان غیور ایران که با نثار جان و ایمان رزمیدند تا پرچم آزادی را بر فراز خاک عزیز خود برافراشته نگه دارند. عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه، نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است؛ شکستی که دیوارهای محاصره را فرو ریخت و طلوعی دوباره برای آبادان و ملت ایران رقم زد.

پنجم مهر ۱۳۶۰ یادآور حماسه بزرگ شکست حصر آبادان در عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه است. پس از تجاوز رژیم بعثی عراق در شهریور ۱۳۵۹ و اشغال خرمشهر، دشمن آبادان را محاصره کرد تا منطقه را از ایران جدا کند. آبادان، شهر مثلثی شکل خوزستان و مرکز صنعت نفت، تنها از طریق دریا امکان ورود و خروج داشت و مردمش مقاوم ایستادند.

با فرمان تاریخی امام خمینی (ره) و رمز مقدس «نصر من الله و فتح قریب» در بامداد پنجم مهر، عملیات ثامن‌الائمه آغاز شد. این عملیات مشترک ارتش، سپاه، بسیج و ژاندارمری با حضور لشگرهای مختلف و کمک جهاد سازندگی انجام شد.

نتیجه این پیروزی بزرگ، شکست حصر آبادان، آزادسازی جاده‌های اهواز-آبادان و ماهشهر-آبادان و آزادسازی ۱۳۰ کیلومتر مربع از شرق کارون بود که نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس ایران شد.