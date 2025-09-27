ذولفقارزاده، استاد دانشگاه، در خصوص مسئله تحریم‌ها و احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) می‌گوید: “NPT ابزار چندان مؤثری نیست؛ چرا که کشور‌هایی مانند پاکستان و رژیم صهیونیستی عضو این پیمان نیستند، اما سلاح هسته‌ای دارند و به تعهدات آن پایبند نیستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ذولفقارزاده در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین گفت: "چهره منفور رژیم صهیونیستی و آمریکا در غزه برای ایرانیان کاملاً آشکار شده است. مردم این واقعیت را با وضوح می‌بینند. انزوایی که رژیم صهیونیستی با آن روبروست، حتی در تأخیر سخنرانی‌اش در سازمان ملل نیز مشهود است؛ جایی که دیگر کسی به حرف‌هایشان گوش نمی‌دهد. این رژیم حتی قادر به عبور از برخی کشورها نیست، چرا که از واکنش‌ها هراس دارد."

ذولفقارزاده، استاد دانشگاه، معتقد است: "در مقابل، ایران در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای جنوبی و حتی آمریکا، با استقبال مردمی و نمایش پرچم و عکس رهبر انقلاب مواجه است. جالب اینجاست که در تظاهراتی در اسپانیا، شعارهایی مانند 'مرگ بر آمریکا' سر داده شد. بسیاری از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از این بابت که ایران در مقابل این رژیم کودک‌کش موضعی استثنایی و تهاجمی اتخاذ کرده، خشنودند. این در حالی است که خود مردم در کشور غاصب نیز نارضایتی عمیقی نسبت به حاکمان خود دارند، که بخشی از آن به دلیل سانسور گسترده است."

ذولفقارزاده در خصوص مسئله تحریم‌ها و احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) می‌گوید: "NPT ابزار چندان مؤثری نیست؛ چرا که کشورهایی مانند پاکستان و رژیم صهیونیستی عضو این پیمان نیستند اما سلاح هسته‌ای دارند و به تعهدات آن پایبند نیستند. در چنین شرایطی، خروج ایران از NPT می‌تواند به ما اجازه دهد تا پیشرفت‌های هسته‌ای خود را با سهولت و قدرت بیشتری دنبال کنیم."

به گفته این استاد دانشگاه: "امروزه مسائل هسته‌ای صرفاً به کاربرد نظامی محدود نمی‌شود؛ رشته‌های دانشگاهی، کشاورزی، پزشکی و صنایع مختلف از دستاوردهای هسته‌ای بهره می‌برند. ایران با ده‌ها داروی تولیدی از منابع هسته‌ای که برای درمان بیماران صعب‌العلاج به کار می‌رود، نشان داده است که در این زمینه توانمند است و خروج از NPT می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد و شاید کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد."

ذولفقارزاده با اشاره به برجام بیان کرد: "ما شاهد بودیم که سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) به هیچ‌یک از تعهدات خود در برجام عمل نکردند، در حالی که ایران به تمام تعهداتش پایبند بود. این عدم پایبندی مبنای قانونی دارد و حتی خروج آمریکا از برجام نیز این موضوع را تأیید می‌کند."

این استاد دانشگاه گفت: "دعوت از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به سازمان ملل و سخنرانی او، اعتبار این سازمان‌ها را زیر سوال می‌برد. این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت؟"

وی افزود: کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند که تقویت روابط جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های اقتصادی نوظهور مانند چین و روسیه، و همچنین حضور فعال در ائتلاف‌های بین‌المللی همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، نقش کلیدی در خنثی‌سازی و کاهش تأثیرات تحریم‌های اقتصادی ایفا می‌کند. این رویکرد، که در راستای مقابله با نفوذ غرب و کاهش سلطه دلار طراحی شده، با وجود تجربیات گذشته از تحریم‌ها، توانسته است از شدت تأثیرگذاری آن‌ها بکاهد. همکاری‌های فنی و علمی، به ویژه در حوزه هسته‌ای، و همچنین روابط تجاری با همسایگان، از دیگر نقاط قوت ایران در این زمینه محسوب می‌شوند. ذوالفقارزاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، گفت: ثبات سیاسی و اقتصادی داخلی، در کنار تعمیق روابط با قدرت‌های اقتصادی نوظهور همچون چین و روسیه و همچنین عضویت فعال در ائتلاف‌های بین‌المللی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای، می‌تواند به عنوان سپری قدرتمند در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی عمل کند. وی افزود: "این ائتلاف‌ها، که با هدف ایجاد توازنی در برابر نفوذ غرب و کاهش سلطه دلار شکل گرفته‌اند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت پایه‌های اقتصادی و خنثی‌سازی اثرات مخرب تحریم‌ها فراهم می‌آورند." ذوالفقارزاده، با اشاره به اهمیت روابط دوجانبه و چندجانبه، تأکید کرد: "تجربه نشان داده است که انزوای اقتصادی، هرچند شدید، با دیپلماسی فعال و ایجاد پیوندهای اقتصادی جدید، قابل مدیریت و حتی خنثی‌سازی است. همکاری‌های فنی و علمی، به خصوص در حوزه‌های حساس مانند انرژی هسته‌ای، و همچنین گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه، از دیگر مولفه‌هایی هستند که می‌توانند به کاهش اتکا به بازارهای غربی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی ایران کمک کنند." وی گفت: این رویکرد، که با هدف کاهش وابستگی به نظام مالی غربی و مقابله با فشارهای سیاسی صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده تغییراتی در استراتژی اقتصادی و دیپلماتیک ایران در دوران تحریم است. حضور در سازمان همکاری شانگهای و پیوستن به گروه بریکس، گام‌های مهمی در جهت تحقق این اهداف تلقی می‌شوند و می‌توانند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری و سیاسی باشند. ذوالفقارزاده ابراز امیدواری کرد : با تداوم این سیاست‌ها و افزایش همکاری‌ها، ایران بتواند بر چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها فائق آمده و جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت نماید.