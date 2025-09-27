پخش زنده
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله تاکید کرد: راه شهید سیدحسن نصرالله و مکتب او همچنان زنده است و دل و جان رهروانش را به حرکت، مجاهدت و پیشرفت سوق میدهد و بیشک دست قدرت حزب الله گریبان صهیونیستها را رها نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سیدحسن نصرالله با صدور پیامی با دعوت از مردم برای حضور در مجالس بزرگداشت اولین سالگرد این شهید سرافراز تاکید کرد: راه شهید سیدحسن نصرالله و مکتب او همچنان زنده است و دل و جان رهروانش را به حرکت، مجاهدت و پیشرفت سوق میدهد و بیشک دست قدرت حزب الله گریبان صهیونیستها را رها نخواهد کرد.
متن این پیام به این شرح است:
قال رسولُ اللّه صلىاللهعلیهوآله: فَوقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حتّى یُقتَلَ الرجُلُ فی سبیلِ اللّه، فإذا قُتِلَ فی سبیلِ اللّه فلیسَ فَوقَهُ بِرٌّ.
در سالگرد شهادت مجاهد کبیر، شهید حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن نصرالله، یاد آن سرباز سرافراز اسلام را گرامی میداریم و آحاد مردم شریف را به شرکت هرچه باشکوهتر در مجالس بزرگداشت اولین سالگرد شهادت آن الگوی مجاهدت و ولایتمداری فرا میخوانیم.
آن عالم مجاهد، گنجینهای گرانبها برای جهان اسلام بود و همه باید از ارزشمندی این گنجینه آگاه شوند و خود را از آن بهرهمند کنند.
شهید سیدحسن نصرالله سالها با تدبیر و عقلانیتی انقلابی، به رهبری سیاسی در لبنان و جبهه مقاومت در منطقه پرداخت و حزب الله قهرمان را در پیوندی ناگسستنی با مردم و آزادگان جهان قرار داد.
امروز نیز حزب الله لبنان، همچنان از استحکام درونی و اقتدار بینظیر خود برخوردار است و ثمرات سالها ایمان، معنویت، عقلانیت و مجاهدت که میراث آن شهید عزیز است همچنان در ارکان حزب الله ساری و جاری است.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن تکریم و تعظیم مقام مجاهد بزرگ شهید سیدحسن نصرالله، یاد دیگر شهیدان حزب الله لبنان، از جمله شهید سیدهاشم صفیالدین، شهید شیخ نبیل قاووق، شهید عباس نیلفروشان و دیگر فرماندهان را گرامی میدارد و اعلام میکند:
گرچه شهید نصرالله پس از سالها مجاهدت شایسته فوز عظیم شهادت (رزقنا الله إنشاءالله) بود، اما غم فراق او هرگز التیام نخواهد یافت و آتش خشم انتقام از صهیونیستهای سفاک، همچنان در قلوب مجاهدان شعلهور است.
راه شهید سیدحسن نصرالله و مکتب او همچنان زنده است و دل و جان رهروانش را به حرکت، مجاهدت و پیشرفت سوق میدهد و بیشک دست قدرت حزب الله گریبان صهیونیستها را رها نخواهد کرد؛ و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته