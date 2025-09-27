به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ناصر قاسمی مدیر باغ موزه قصر در آئین رونمایی از یادمان شهدای مبارز سیاسی پیش از انقلاب، افزود: این یادمان با یادی از ۶۶ شهید زندانی سیاسی پیش از انقلاب که برخی در اثر شکنجه ساواک، برخی با حادثه ترور و عده‌ای هم در دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، طراحی شده است.

مدیر باغ موزه قصر گفت: هدف از جانمایی این یادمان در باغ موزه قصر، تبیین جایگاه مبارزان سیاسی است تا بازدید کنندگان در کنار بازدید بخش‌های دیگر زندان‌های باغ موزه، درباره این شهدا هم بیشتر بدانند.

در این مراسم جمعی از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب و خانواده شهدا حضور داشتند.