صبحانه اصلی‌ترین وعده غذایی به دلیل تاثیر بسزای آن بر یادگیری و سلامت دانش آموزان است. هوس انگیزترین صبحانه‌ها دانش آموزان را به این وعده مهم جذب میکند.

صبحانه مهمترین وعده غذایی محسوب می‌شود که نقش بسیار موثری در سلامت جسمی و فکری دانش آموزان دارد. نخوردن صبحانه موجب کاهش قند خون و اختلال در یادگیری شده و عوارضی مانند بی‌حالی، خستگی، عصبانیت و... را در پی دارد پس والدین گرامی به هیچگاه وعده صبحانه را حذف نکنید و برای فرزندان خود قبل از رفتن به مدرسه صبحانه‌های سالمی را تهیه کنید که ارزش غذایی داشته و برای سلامتی مفید باشند.

نان تخم مرغی

نان تخم مرغی یکی از صبحانه‌های دلچسب برای کودکان است. برای درست کردن این صبحانه آسان:

نان تست سالم و نرمی انتخاب کرده و از میان آن یک دایره جدا کنید.

تابه‌ای را کمی با کره چرب کنید، نان را در تابه بگذارید.

تخم‌مرغ را با مقدار دلخواه نمک و فلفل هم بزنید.

تخم مرغ‌ها را درون دایره وسط نان بریزید تا پر شود.

زمانی که تخم‌مرغ خود را کامل گرفتند، آنرا برگردانید تا طرف دیگر نان هم طلایی شود.

عدسی با تکه‌های سیب‌زمینی

عدسی یکی دیگر از صبحانه‌های مقوی برای دانش آموزان است، برای تهیه عدسی:

عدس‌ها را همراه سیب زمینی بپزید.

بگذارید عدس‌ها خوب نرم شوند ودر آخر کمی آبلیمو چاشنی کار کنید.

نیمرو با شوید همراه خیارشور

نیمرو برای دانش آموزان یک صبحانه خوشمزه و سیرکننده است، برای تهیه نیمرو با شوید:

کمی شوید خرد کنید و با تخم مرغ مخلوط نمایید.

تخم‌مرغ را در قالبی شبیه گل بشکنید

درکنار بشقاب صبحانه، خیارشور و گوجه هم بگذارید.

پنکیک خانگی‌

می‌توانید برای صبحانه فرزندتان برای او خیلی سریع پنکیک بپزید، بدین صورت که:

آرد، تخم‌مرغ و شیر را مخلوط نمایید.

تابه را داغ کنید.

یک قاشق از مواد را درون تابه بریزید.

بعد از سرخ شدن یک طرف پنکیک طرف دیگر آن را سرخ کنید.

روی پنکیک عسل، شیره انگور یا میوه‌های فصل بریزید.

خاگینه

خاگینه از صبحانه‌های سنتی برای دانش آموزان است، برای تهیه خاگینه:

آرد، تخم‌مرغ و شیر را مخلوط کنید.

کمی روغن در تابه ریخته و دوطرف خاگینه را سرخ کنید.

روی خاگینه حتماً زنجبیل و پودر هل پخش کنید، چون عطر فوق‌العاده‌ای به ان می‌بخشد.

کره بادام و نان تُست

اگر می‌خواهید صبحانه‌ای خوشمزه برای دانش آموزتان تهیه نمایید، کره بادام و نان تُست را فراموش نکنید، برای تهیه کره بادام و نان تُست:

نانتان را در مایکروویو بگذارید تا گرم شود.

کمی کره بادام زمینی روی نان بمالید و میل نمایید.

نان و پنیر و گوجه خیار

ترکیب پنیر با گوجه و خیار از بهترین صبحانه هاست.

درون نان دلخواه پنیر سفید یا پنیر خامه‌ای قرار دهید.

گوجه و خیار را به روش دلخواه برش بزنید.

گوجه و خیار خرد شده را روی نان و پنیر بچینید.

تخم مرغ آبپز و پنیر

برای صبحانه دانش آموزتان تخم مرغ را متفاوت تهیه کنید:

تخم مرغ را در یک کاسه مایکروویو یا ماگ بشکنید.

یک سوم لیوان آب بـه ان اضافه کنید.

مخلوط تخم مرغ را داخل مایکروویو قرار دهید تا بپزد.

پس از پخت تخم‌مرغ کمی پنیر کم‌چرب روی آن بزنید.

نان و پنیر و گردو

نان و پنیر و گردو را می‌توانید به عنوان صبحانه برای فرزندتان آماده کنید و یا به عنوان میان وعده در کیف مدرسه او قرار دهید تا در زنگ تفریح میل کند.

درون نان دلخواه خود مقداری پنیر بمالید.

روی پنیر گردو بگذارید و نان را لقمه کنید.

کره و مربا

اگر فرزند شما در وعده صبحانه دوست دارد مواد خوراکی شیرین میل کند، بهتر است کره را با مربا، مارمالاد یا عسل میل نماید. برای جذب چربی‌های مفید بدن نیاز به خوراکی‌های شیرین دارد.

نان و حلوا ارده

نان و حلوا ارده یکی از پر انرژی‌ترین صبحانه‌ها برای دانش آموزان است. استفاده از محصولات کنجدی همچون حلوا شکری و حلوا ارده، با تامین املاح بدن، انرژی لازم را در طول روز فراهم می‌سازند.

ارده و شیره

نان وارد شیره برای دانش آموزان صبحانه مفیدی می‌باشد، مصرف شیره انگور میتواند علاوه بر تامین کالری، برخی مواد مورد نیاز بدن آن‌ها برای رشد را فراهم کند و به دلیل وجود ویتامین موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شود.

حلیم گوسفندی

حلیم از صبحانه‌های مفصل و خوشمزه برای دانش آموزان است که زمان زیادی برای پخت نیاز دارد، اگر جزو افراد سحرخیز هستید:

گندم‌های پوست کنده را از قبل در حدود ۸ الی ۹ ساعت کاملاً بخیسانید.

اجازه دهید گندم‌ها کاملا پخته و نرم شوند.

گوشت بوقلمون یا گوشت گوسفندی بگذارید بپزد.

گندم‌ها و گوشت را مخلوط نمایید.

ساندویچ نان تُست با شکلات صبحانه و موز به همراه یک لیوان شیر

یک روز خوب برای فرزندتان قبل از رفتن به مدرسه با آماده نمودن یک صبحانه جذاب بسازید.

نان تست را گرم کنید.

روی نان تست کمی شکلات صبحانه بمالید.

روی شکلات را با چند تکه موز تزئین نمایید.

حالا نان تست خود را با یک لیوان شیر میل کنید.