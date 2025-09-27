برگزاری نشست اعضای هیئت فوتبال و تیم نود ارومیه با استاندار آذربایجانغربی
نشست اعضای هیئت فوتبال استان و مدیران باشگاه فوتبال نود ارومیه با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی عصر امروز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛استاندار آذربایجانغربی در این نشست با اشاره به تحویل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه برای میزبانی از رقابتهای تیم نود، گفت: زیرساختهای لازم برای تیم نود فراهم شده، اما تداوم مسیر موفقیت نیازمند برنامهریزی اصولی و آیندهنگرانه است.
رضا رحمانی همچنین با بیان اینکه ما وظیفه آمادهسازی ورزشگاه را بر عهده گرفتیم، اما ادامه مسیر به عهده باشگاه، هیئت فوتبال و ادارهکل ورزش و جوانان است، افزود: صعود تیم نود ارومیه اتفاق ارزشمندی است و انتظار میرود با برنامهریزی دقیق، مسیر پیشرفت ادامه یابد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در صورت نبود برنامهریزی، احتمال بازگشت به شرایط گذشته وجود دارد، خاطرنشان کرد: باید نگاه به آینده داشت و مدیریت حرفهای بر فعالیتهای تیم و فوتبال استان حاکم شود.
استاندار آذربایجانغربی به ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای تیم نود ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: راهکارهایی همچون عرضه سهام باشگاه بهصورت عمومی یا خصوصی و همچنین جذب اسپانسرهای قدرتمند باید در دستورکار باشد.
رحمانی در پایان تصریح کرد: هیئت فوتبال استان باید نقش فعالتری در ساماندهی امور ایفا کند تا تیم نود ارومیه بتواند با پشتوانهای محکم، مسیر صعود به لیگ برتر و تثبیت جایگاه خود در فوتبال کشور را طی کند.
در این نشست آخرین وضعیت تیم نود ارومیه، ظرفیتهای فوتبالی استان و چشمانداز آینده این باشگاه مورد بررسی قرار گرفت.