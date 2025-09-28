رزمندگان، پیشکسوتان و ایثارگران استان سمنان در گردهمایی روایت فتح، با سه هزار شهید استان سمنان پیمان ایستادگی و مقاومت بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در ششمین شب از دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان اجتماع بزرگ رزمندگان و ایثارگران با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد .

سردار غلامرضا سلیمانی در این گردهمایی با مرور سر سپردگی‌های حکومت پهلوی به بیگانگان و اجانب، تاریخ انقلاب اسلامی را در مسیر تمدن نوین اسلامی دانست که حق طلبی و تمسک به اخلاق و معنویت اساس کار آن است.

سردار سلیمانی با اشاره به برآورد خام و ابلهانه صدام در هشت سال دفاع مقدس، نقش رزمندگان و بسیجیان و همچنین رزمندگان استان سمنان را در پیروزی دفاع مقدس تعیین کننده دانست.

وی پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه را برگرفته از الگوی ایثار و فداکاری در هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت:در طول ۴۶ سال گذشته نظام سلطه هیچ گاه نتوانسته ملت مقاوم ایران را متوقف کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزاری کنگره‌های شهدا را روایت پیروزی و موفقیت‌ها دانست و از دست اندرکاران برگزاری این کنگره قدردانی کرد.