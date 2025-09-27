فرمانده گروه پدافند هوایی شهید نیک اندیش مطرح کرد؛
ما پیشقراولان دفاع از میهن هستیم
فرمانده گروه پدافند هوایی شهید نیک اندیش بر ادامه راه شهدا و دفاع فداکارانه از ایران اسلامی تاکید کرد و گفت:ما پیشقراولان دفاع از میهن هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،امیر پوراسمعیل در مراسم جشن تولد فرزند شهید ستوان یکم جواد شادی که در مدرسه شهید توکلی برگزار شد با تجلیل از ایثارگری شهید شادی دفاع از میهن را وظیفهای خطیر خواند و گفت:ما باید در مسیر شهدا گام برداریم و در دفاع از ایران جزو پیشقراولان و فداکاران باشیم.
گفتنی است این مراسم با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان مدرسه شهید توکلی برگزار شد.
شهید جواد شادی پدر امیر حسین در جنگ با دشمن کودک کش رژیم صهیونیستی در حالی که همچنان در سنگر دفاع از میهن بود به شهادت رسید.این شهید آرزو داشت که تولد فرزندش را در مدرسه با همکلاسی هایش برگزار کند که این آرزو توسط امیر پوراسمعیل محقق شد.