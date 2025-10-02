اعضای کارگروه سازگاری با کم‌آبی روند تامین آب پایدار در میامی، مهدیشهر ، دامغان و سرخه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در این جلسه با تأکید بر لزوم رویکرد اصولی و پایدار در مدیریت منابع آب استان گفت: برای رفع مشکلات مربوط به تأمین آب نباید به سراغ راهکار‌های مقطعی رفت، بلکه تأمین پایدار آب در طول سال باید در اولویت باشد.

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌ها، لازمه کاهش تنش‌های آبی در استان است.

منصور کشاورزیان مدیرعامل شرکت آبفای استان سمنان نیز با تاکید بر اینکه تأمین آب شرب پایدار، محور اصلی برنامه ریزی هاست گفت: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و تلاش برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها، همراه با برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی در مواقع اضطراری، از جمله اقداماتی است که باید به‌سرعت پیگیری شود تا در تابستان آینده استان با حداقل مشکلات در حوزه آب مواجه شود.