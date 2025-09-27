به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرمانده انتظامی شهرستان سمنان گفت : با تماس مکرر شهروندان سمنانی، مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار مهیب در محدوده مسکن مهر، بلافاصله ماموران گشت کلانتری ۱۲ مسکن مهر، به محل اعزام و نسبت به بررسی موضوع اقدام کردند.

سرهنگ عباس عرب افزود: با تلاش و گشت زنی مداوم، پلیس موفق به شناسایی یک دستگاه پراید شد که ۲ سرنشین آن با استفاده از مواد انفجاری در بطری‌های نوشابه و پرتاب آن به بیرون باعث صدای انفجار و رعب و وحشت در بین شهروندان شده بودند.

سرهنگ عرب با بیان اینکه افراد دستگیر شده انگیزه خود را هیجانات کاذب عنوان کردند افزود: پرونده در این رابطه تشکیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.