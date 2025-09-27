به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ حسن رفیعی گفت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور میانه به تبریز ۱۰ کیلومتر مانده به سه راهی ترکمانچای بلافاصله ماموران پلیس به همراه عوامل اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.



وی تصریح کرد: با حضور ماموران و عوامل امدادی در محل حادثه مشخص شد که خودرو‌های اعلامی با هم به‌صورت شاخ به شاخ برخورد کردند که در این حادثه دو نفر از سرنشینان توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی شهرستان انتقال داده شدند.



سرهنگ رفیعی ادامه داد: متاسفانه یک نفر بر اثر شدت جراحت وارده در بیمارستان فوت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه علت حادثه را برابر اعلام کارشناسان پلیس تجاوز به چپ یکی از کامیون‌ها اعلام کرد.