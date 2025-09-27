به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس هیأت کوهنوردی شهرستان رودبار با اشاره به اینکه صبح روز جمعه چهارم مهر ۱۴۰۴، ۳ کوهنورد به‌صورت شخصی از رودبار به سمت منطقه گاوکول منجیل رفتند گفت : حوالی ساعت ۱۲:۴۵ و در فاصله حدود ۱۰۰ متری از قله، یکی از اعضای گروه که مردی ۵۱ ساله و اهل رشت بود، دچار سکته قلبی شد.

سعید بابایی با بیان اینکه همراهان فرد حادثه‌ دیده با تماس فوری با یک گروه از کوهنوردان محلی منجیل و اورژانس ۱۱۲، درخواست کمک کردند و عملیات امداد آغاز شد افزود : بالگرد هلال احمر از رشت به منطقه اعزام شد، اما به دلیل شرایط نامناسب زمین، امکان فرود فراهم نشد و پس از ۳۰ دقیقه پرواز، مجبور به بازگشت شد.

وی گفت: تلاش‌ها برای نجات جان این کوهنورد به نتیجه نرسید و وی در همان محل جان باخت و پیکرش توسط کوهنوردان محلی و همراهان، به‌مدت ۵ کیلومتر حمل شد تا به نیروهای هلال احمر تحویل داده شد.