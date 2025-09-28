به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به برخی از وقایع دفاع مقدس ۸ ساله و مقایسه آن با دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: آمریکایی ها و هم پیمانان بین‌المللی‌شان در زمان جنگ ۸ ساله نه تنها از عراق، حمایت سیاسی می کردند بلکه در اواخر جنگ با زدن هواپیمای نظامی ما و با حمله به سکو‌های نفتی ما عملاً به عراق کمک کردند. در جنگ ۱۲ روزه هم آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی کمک کردند و وارد عملیات نظامی شدند و برای اولین بار سایت‌های هسته‌ای ما را با هواپیما و موشک زدند.

وی ادامه داد: در زمان دفاع مقدس، شوروی پشت سر عراق بودند در این زمان نه، روسیه فعلی با ایران هماهنگ بود. در محیط منطقه‌ای در دفاع مقدس ۸ ساله، خیلی از کشور‌های عربی کمک کار عراق بودند. عراق در شروع جنگ، برخی از کشور‌های عربی ۲۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و در طول جنگ ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار به آن کمک کردند اما در دفاع مقدس ۱۲ روزه، مواضع سیاسی کشور‌های عربی تقریباً محکوم کردن حمله نظامی بود یکی دوتا از کشور‌های عربی سایت‌های راداری و در برخی موارد، بعضی از هواپیماهایشان را در اختیار اسرائیل و آمریکا قرار دادند.

سرلشکر رحیم صفوی افزود: در زمان دفاع مقدس ۸ ساله، محیط ملی مان متاسفانه از نظر سیاسی انسجام و هماهنگی لازم را با نیرو‌های مسلح نداشت اما در دفاع مقدس ۱۲ روزه، انسجام بسیار خوبی در راس یعنی بین رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای با رئیس جمهور و رئیس مجلس و نیرو‌های مسلحمان ارتش و سپاه وجود داشت. البته ملت ما هم در دفاع مقدس ۸ ساله و هم دفاع مقدس ۱۲ روزه با تمام قدرت ایستادند.

وی با تمجید از نقش رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: رسانه ملی ما حرف اول را زد و بر جنگ رسانه‌ای تمام امپراتوری جهنمی رسانه‌های آمریکا و صهیونیست‌ها غلبه کرد. رسانه ملی ما با اتخاذ راهبرد صحیح حرف اول را زد و این جنگ را به پیروزی رساند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، در بخش های پدافند هوایی و اطلاعات، ضعف‌هایی داشتیم که در حال اصلاح و بازسازی آن هستیم.

سرلشکر رحیم صفوی با بیان اینکه ۶۰ درصد خارجی‌ها اعلام کردند پیروز جنگ ۱۲ روزه، ایران بود، افزود: رژیم صهیونیستی در این جنگ به هیچ یک از اهدافش نرسید و ما به هدفمان رسیدیم. آنها می‌خواستند مثلاً رژیم ایران را سرنگون و مردم را متفرق کنند، زیرساخت‌ها، قدرت هسته‌ای و نظامی ما را از بین ببرند اما نتوانستند.

وی ادامه داد: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، تلفات انسانی دادیم و تا دو سه روز اول، مقداری ضعف نشان دادیم اما به فضل الهی از روز چهارم، موازنه عوض شد تا آخر جنگ بر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها، غلبه نظامی پیدا کردیم. علت اینکه آنها تسلیم شدند این بود که ما داشتیم غلبه کامل پیدا می‌کردیم و تحمل اینکه ما مراکز نظامی و فرماندهی کنترلشان و حیفا و پالایشگاه و نیروگاه برقشان را زدیم، نداشتند.

سرلشکر رحیم صفوی با بیان اینکه تنها یک سری از موشک‌های ما بیش از ۱۶ خلبان اسرائیلی و مراکز فناوری‌های پیشرفته‌شان را از بین برد، افزود: اخیرا مقاله‌ای می‌خواندم کسی که داخل سرزمین‌های اشغالی بود می‌گفت یک سری موشک از ایران آمد ما احساس کردیم زلزله آمده همین موشک‌هایی که ۸۰ کلاهک داشت این آخرین ورژن کلاهک‌های ایران طوری بود که چند کیلومتر را مورد هجوم قرار می‌داد و وقتی می‌خورد ایجاد زلزله می‌کرد به قول او می‌گویم یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها دستشان را بردند بالا پس این نشان می‌داد که ایران پیروز شد و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها شکست خوردند.

ادامه دارد