۸۸ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی آذربایجان شرقی
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: ۸۸ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی در استان داریم که ۱۶ درصد آنها دارای اختلال شنوایی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،صحاف در مراسم گرامیداشت هفته جهانی ناشنوایان در تبریز با بیان اینکه ۸۸ هزار معلول تحت پوشش در آذربایجان شرقی داریم که ۱۶ درصد آنها دارای اختلال شنوایی هستند گفت:۱۲هزار و ۶۰۰ نفر از ناشنوایان مستمری دریافت میکنند و خدماتی شامل آموزشی و توانبخشی در ۸ مرکز در سطح استان ارائه میشود.
وی با بیان اینکه کاشت حلزون در بهزیستی استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام میشود افزود: مهمترین چالش ما اشتغال این عزیزان است که نزدیک به ۴ هزار نفر از تسهیلات اشتغال و مسکن بهرهمند شدهاند.
محمدزاده معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم گفت:معلولان ما به لطف خدا از همه حقوق اجتماعی برخوردار هستند، اما معلولیت محدودیت نیست چرا که تحقیقات نشان میدهند که این عزیزان در زمینههای دیگر از سایر اقشار مردم توانمندتر هستند.
وی افزود: موفقیتهایی که در سالهای گذشته توسط ناشنوایان عزیز کسب کردهایم نمونهای از تلاشها و توانمندیهای اینهاست و حضور شما در محافل عمومی مایه افتخار جامعه ماست.
گفتنی است ۲ تا ۸ مهرماه هفته جهانی ناشنوایان نامگذاری شده است.