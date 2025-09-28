رئیس قوه قضائیه گفت: ملت ایران اسلامی در جریان جنگ تحمیلی ۸ ساله یک وجب از خاک خود را نیز به دشمن نداد و در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با اقتدار و صلابت تمام از مرز‌های ارزشی و جغرافیایی خود دفاع کرد و دشمن را به سزای اعمالش رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در بازدید از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: همان‌هایی که در ۸ سال دفاع مقدس صدام و رژیم بعث را علیه ایران تجهیز میکردند، در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز رژیم صهیونیستی را برای حمله به ایران پشتیبانی و تجهیز کردند.