افتتاح نمایشگاه توانمندیهای گروه جهادی فاطمهالزهرا در لیلان
به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه توانمندیهای گروه جهادی حوزه فاطمهالزهرا (س) لیلان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،نمایشگاه توانمندیهای گروه جهادی حوزه فاطمهالزهرا (س) لیلان با حضور ۳۵ نفر از خواهران جهادی و با برپایی ۱۵ غرفه در زمینههای صنایعدستی، محصولات تبدیلی، خشکبار، غذاهای سنتی و محلی به مدت دو روز در این شهرستان افتتاح شد.
این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدات بانوان جهادی، ترویج فرهنگ کارآفرینی و نمایش ظرفیتهای بومی منطقه، برپا شده است. در غرفههای این نمایشگاه محصولات متنوعی همچون صنایعدستی، ترشیجات، مربا، خشکبار محلی، نانهای سنتی و دیگر فرآوردههای خانگی عرضه شدهاند که همگی توسط بانوان جهادی تولید شدهاند.
گروه جهادی حوزه فاطمهالزهرا (س) لیلان با تلاش و برنامهریزی مستمر در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش موثری در توانمندسازی زنان و تقویت اقتصاد خانواده در منطقه ایفا کرده است.
این نمایشگاه مورد استقبال مردم و مسئولان محلی قرار گرفته و فرصتی مناسب برای معرفی و فروش تولیدات بانوان جهادی فراهم آورده است.