اجلاس سالانه انرژی هستهای گروه بریکس با حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد و نخستین سند راهبردی باشگاه هستهای این سازمان به تصویب رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ مجمع بینالمللی هفته جهانی اتم، باشگاه انرژی هستهای حدود یکسال قبل با هدف تقویت همکاری در سطح شرکتهای فعال در کشورهای عضو گروه بریکس و با هدف ترویج انرژی اتمی به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست ایجاد شده است.
کنفرانس سالانه انرژی هستهای بریکس همزمان با برپایی رویدادهای هفته جهانی اتم در مجموعه نمایشگاهی ودنخا مسکو برگزار شد.
حسین درخشنده معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران در این نشست به تشریح مواضع و پیشنهادهای کشورمان پرداخت.
در این رویداد همچنین روسای شرکتها و سازمانهایی به نمایندگی از کشورهای عضو گروه بریکس و بریکسپلاس شامل روسیه، برزیل، ویتنام، مصر، چین، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، اتیوپی، ترکیه و مرکز انرژی آسهآن حضور داشتند.
معاون مدیرکل و رئیس بخش انرژی هستهای در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدیرکل انجمن جهانی هستهای، مدیر اجرایی مرکز انرژی «آسهآن» و رئیس فراکسیون پارلمان برزیل، که کشورش ریاست دورهای بریکس را در سالجاری میلادی برعهده دارد، در حوزه فناوری و فعالیتهای هستهای از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
در این کنفرانس، برنامههای سال آینده میلادی باشگاه هستهای بریکس ارائه و نخستین سند راهبردی این انجمن تصویب شد.
این سند راهبردی، زمینههای کلیدی توسعه منابع انسانی، جذب منابع مالی برای پروژههای انرژی هستهای، تابآوری زنجیرههای تأمین، ترویج ساخت راکتور و فناوریهای چرخه سوخت هستهای و تضمین پذیرش عمومی انرژی هستهای را مشخص و مسیرهای توسعه سازمانی این باشگاه را ترسیم میکند.
الکسی پوول، هماهنگکننده ارشد باشگاه انرژی هستهای بریکس، به نقش رو به رشد بریکس و کشورهای شریک آن در شکلدهی به یک معماری جدید انرژی جهانی اشاره کرد.
به گفته وی، این انجمن تقریباً یک سوم نیروگاههای هستهای فعال و بیش از ۷۰ درصد واحدهای نیروگاهی در حال ساخت را تشکیل میدهد و تا سال ۲۰۳۰، حداقل دو سوم رشد ناوگان هستهای جهان را به خود اختصاص خواهد داد.
در نهایت، بیانیهای از سوی شرکتهای حاضر در این کنفرانس از جمهوری اسلامی ایران، برزیل، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و بولیوی در حمایت از ایجاد پلتفرم انرژی هستهای بریکس صادر شد.
مجمع بینالمللی هفته جهانی اتم همزمان با هشتادمین سالگرد تأسیس صنعت هستهای در روسیه از روز پنجشنبه با حضور نمایندگانی از یکصد کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.
هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در رویدادهای این نشست حضور یافت و علاوه بر این، دستاوردهای صنعت هستهای کشورمان در غرفهای در نمایشگاه اتم ۲۰۲۵ به نمایش درآمد.
اسلامی ضمن بازدید از برخی صنایع و مؤسسات روسیه فعال در حوزه انرژی هستهای، روز چهارشنبه، تفاهمنامه ساخت نیروگاههای کوچک مقیاس در ایران را همراه با «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت دولتی روساتم امضا کرد.
دومین موافقتنامه مهم که روز جمعه همزمان با سفر اسلامی به مسکو امضا شد، بین شرکت ایران هرمز و شرکت پیمانکار روساتم درباره ساخت چهار واحد نیروگاه اتمی در منطقه سیریک هرمزگان بود که با سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد دلاری انجام خواهد شد. این نیروگاهها در مجموع پنج هزار و ۲۰ مگاوات برق را در زمان بهرهبرداری وارد مدار شبکه برق کشور خواهند کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین عصر پنجشنبه در نشست مجمع جهانی اتم با حضور رئیسجمهور روسیه و سران و مقامات برخی کشورها در مسکو به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پرداخت.