به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در ششمین روز از پاییز هوای کلان‌شهر اصفهان با میانگین ۱۰۲ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۶ صبح امروز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۰۲ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پارک زمزم با ۸۲، دانشگاه صنعتی با ۸۶، رودکی با ۷۴، رهنان با ۹۱، سپاهان شهر با ۷۶، فیض با ۹۲، میرزاطاهر با ۷۴، ولدان با ۸۴، هزارجریب با ۷۹، خرازی با ۹۶ AQI وضعیت قابل‌قبول را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های زینبیه با ۱۱۶، فرشادی با ۱۱۳، کاوه با ۱۱۹ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه بیمارستان صاحب‌الزمان شهرضا با ۴۹ AQI در وضعیت سبز و از هوای پاک برخوردار است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های زرین‌شهر با ۷۴، مبارکه با ۸۱، کاشان با ۹۱، شاهین‌شهر با میانگین ۷۷ AQI هم در وضعیت زرد و قابل‌قبول، اما این شاخص در شهر‌های نجف‌آباد با ۱۰۵، خمینی‌شهر و قهجاورستان با ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

سایر ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.