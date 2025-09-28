پخش زنده
امروز: -
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت توجه به استاندارد سازی صنعت دریایی گفت: در این راستا دفتر توسعه استاندارد دریایی با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سازمان صنایع دریایی تأسیس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس سروش در نشست هماهنگی مسئولان اولین کنفرانس استاندارد و استانداردسازی در صنعت دریایی گفت: سال ۶۴- ۶۵ خورشیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به فکر افتاد که در بندرعباس یک واحد ایجاد کند. در آن زمان به دلیل شرایط جنگ، تب «دریاگریزی» وجود داشت؛ تحلیل این بود که همه تأسیسات و امکانات به مرکز کشور منتقل شود تا از خطرات احتمالی دور بماند.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: یکی از ویژگیهای مهم دانشگاه این است که در حوزههای نوآورانه پیشگام بوده؛ برای مثال اولین دانشکده مهندسی پزشکی را راهاندازی کردیم. همچنین اولین دانشکده نساجی در پلیتکنیک تأسیس شد و دانشکده نفت نیز به شکل مستقل اولین بار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل گرفت.
سروش با بیان اینکه با تاسیس واحد بندرعباس، در تهران نیز فعالیتهای مشابهی در این زمینه و دانشکده دریا تأسیس و راهاندازی شد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در تهران و بندرعباس فعالیتها ادامه دارد و تیمی نزدیک به ۲۰ نفر از همکاران در تهران و بندرعباس مشغول هستند. این موضوع مایه افتخار ماست که بتوانیم خدمتی به کشور، مردم عزیز و جوانان این سرزمین داشته باشیم.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح کرد: اگر توسعه دریا محوری قرار است در همه زمینهها پیشرفت کرده و عملیاتی شود، یکی از لوازم اساسی آن بحث استاندارد سازی است. این استاندارد سازی باید در تمامی عرصهها از جمله کشتیها و تجهیزات دیگر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در تمامی ابعاد توسعه دریامحوری از جمله کشتیها، بنادر، حملونقل، سازههای ساحلی و همچنین مباحث نوین مانند توربینهای بادی فراساحلی، نیازمند استاندارد هستیم.
وی تأکید کرد: امیدوارم این مسیر با موفقیت طی شود و نخستین کنفرانس که برگزارشد، باید برنامهریزی شود تا دومی و سومی هم به طور منظم برگزار شود. تداوم و نظم در برگزاری چنین برنامههایی اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: مفهوم استاندارد و استانداردسازی در ابتدا با هدف ایجاد شرایط تولید با کیفیت یکسان شکل گرفت. در ایران، ما بیش از آنکه مولد استاندارد باشیم، مصرفکننده بودهایم و از این حیث در حوزه علم استاندارد فقیر محسوب میشویم.
وی افزود: بین ظرفیتها و پتانسیلهای کشور با آنچه بالفعل محقق میشود، فاصله زیادی وجود دارد. خوشبختانه در بازدیدی که از برخی شرکتهای دانشبنیان داشتم، دیدم همه کارکنان جوان هستند. ما کمبود استعداد نداریم؛ بلکه باید ساز و کارهایی ایجاد شود تا این استعدادها به نتیجه برسند، بهویژه در حوزه استاندارد.
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: اهمیت استاندارد در صنعت دریا باتوجه به نقش دریا در توسعه کشور و همچنین بهعنوان صنعتی فرامرزی بسیار بالاست.
گفتنی است: اولین کنفرانس استاندارد و استاندارد سازی در صنایع دریایی ۱۲ و ۱۳ آذر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.