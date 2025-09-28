بخشی از توانمندی و نوآوری‌های دانشمندان و متخصصان ایرانی که در نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» به نمایش درآمده است، نظر بازدیدکنندگان، کارشناسان و مقامات ارشد کشور‌های شرکت کننده در هفته جهانی اتم را به خود جلب کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ رویداد‌های هفته جهانی اتم در مسکو همچنان ادامه دارد و توانمندی و نوآوری‌های دانشمندان و متخصصان ایرانی در نمایشگاه «اتم اکسپو ۲۰۲۵» به نمایش، نظر بازدیدکنندگان، کارشناسان و مقامات ارشد کشور‌های شرکت کننده را به خود جلب کرده است.

غرفه سازمان انرژی اتمی ایران تا پایان سومین روز از هفته جهانی اتم و نمایشگاه اتم اکسپو۲۰۲۵، یکی از پر بازدیدکننده‌ترین غرفه‌های نمایشگاه است.

در غرفه ایران، انواع محصولات صنعت هسته‌ای با کاربرد‌های متنوع در حوزه پزشکی هسته‌ای، رادیو دارو‌ها، الکترونیک، دستگاه جت پلاسمای سرد برای درمان زخم‌های دیابتی، تولید آب سنگین با غنای ایزوتوپی پایدار، کاربرد صنعت هسته‌ای در بخش کشاورزی و حوزه تشخیص و درمان بیماری‌ها به نمایش درآمده است.

وادیم تیتوف، معاون امور راهبردی شرکت دولتی روس‌اتم که یکی از بازدید کنندگان غرفه ایران بود، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: این محصولات بسیار جالب و آموزنده است و بازدید کننده‌ها می‌توانند کاربرد‌های متنوع انرژی هسته‌ای را در غرفه ایران ببینند.

وی افزود: این نشان می‌دهد که انرژی هسته‌ای در آینده، طیف وسیعی از فناوری را در بر خواهدگرفت.

شیرعلی کبیر، وزیر صنعتی تکنولوژی تاجیکستان هم با تمجید از توانمندی‌های ایران در صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای گفت: فناوری‌های ایران در این عرصه بسیار ارزشمند و مایه افتخار است که کشور دوست، برادر و هم‌زبان ما توانسته است به چنین پیشرفت‌هایی دست پیدا کند.

سیدجواد احمدی، معاون تولید مواد اولیه سوخت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی نیز گفت: سازمان انرژی اتمی در سال‌های اخیر موفق به تولید طیف متنوعی از محصولات فناورانه شده است که کاربرد‌های بسیار زیادی در زمینه‌های کشاورزی، پزشکی، صنعتی و الکترونیک دارد.