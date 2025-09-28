به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان:

- حدفاصل خیابان شهید باهنر ۲۲ تا ۳۰ و حدفاصل سه راه ابوذر تا ابوذر ۳۶ از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

شاهرود:

- حدفاصل کوچه شهید خانی تا ابتدای بلوار شهدای منا در خیابان ساحلی شمالی از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- حدفاصل پل باغ زندان تا کوچه شهید خانی و قسمتی از بلوار ۲۸ متری باغ زندان در خیابان ساحلی شمالی از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۷:۰۰ بعدازظهر

گرمسار:

- ضلع غرب خیابان سیادت حدفاصل کوچه سنبل تا کوچه شهید علی اکبر تقی پور از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

مهدیشهر:

- روستای فولاد محله از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر